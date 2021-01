Ministrul francez de externe sugereaza un moratoriu in confruntarea comerciala dintre UE si SUA pentru solutionarea unui "dosar care otraveste pe toata lumea"

"Dosarul care otraveste pe toata lumea este cel a cresterii preturilor si a taxelor pe otel, tehnologia digitala, Airbus si mai precis sectorul nostru vitivinicol", a declarat Jean-Yves Le Drian intr-un interviu pentru Journal du Dimanche."Daca am putea gasi rapid o metoda care sa permita solutionarea acestei dispute cu Europa si Franta, ar fi un pas inainte", a estimat seful diplomatiei franceze. "Poate dura ceva timp dar, intre timp, putem oricand decreta moratorii", a precizat acesta conform AFP.Noile taxe vamale americane, anuntate la sfarsitul anului, vizeaza produse franceze si germane: + 25% in cazul vinurilor ne-spumante, a mustului de struguri si coniacurilor si + 15% pentru anumite componente ale aeronavelor.Acestea intra in vigoare la cateva zile dupa sfarsitul mandatului presedintelui Donald Trump . Intre-timp, relatiile comerciale dintre SUA si UE s-au deteriorat profund. Aceste taxe se adauga celor impuse in 2019 altor produse europene (vin, branza, ulei de masline, whisky) si avioanelor Airbus.Un alt conflict, cel al taxei franceze asupra gigantilor digitali, a lasat de mai bine de un an sa planeze amenintarea unor taxe vamale de 100% pentru anumite produse franceze, cum ar fi branzeturile, produsele de infrumusetare sau posetele.Franta a confirmat in noiembrie ca va percepe impozitul pe "Gafa" ( Google , Amazon, Facebook si Apple ), expunandu-se riscului punerii in practica de catre Washington a amenintarii sale, care priveste produsele franceze, estimate la o valoare de 1,3 miliarde dolari.Citeste si: