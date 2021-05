Franta comemoreaza moartea lui Napoleon Bonaparte, contestat si in prezent

"Napoleon Bonaparte este o parte din noi", a lansat presedintele francez, creionand un portret "clar-obscur" al acestei figuri controversate din istoria Frantei, denuntand "greselile" sale, precum restabilirea sclaviei, dar si celebrand calitatile sale de "constructor si legiuitor" si de aparator al suveranitatii nationale.Pe 5 mai 1821, imparatul a murit la varsta de 51 de ani departe de ai sai si de tara sa pe Sfanta Elena, insula pierduta din Atlanticul de SUd unde britanicii l-au trimis in exil dupa ultima infrangere, de la Waterloo.Seful statului, primul presedinte care a vorbit despre Napoleon de la Georges Pompidou, a explicat ca vrea sa realizeze "o comemorare stralucita" intr-un discurs la Institutul Francez, creat in 1795 si care aduna elitele stiintei, literaturii si artei din tara.Despre sclavia, pe care Napoleon a restabilit-o, Macron a declarat ca "a Doua Republica a reparat in 1848 aceasta tradare a spiritului Iluminismului".Aceasta condamnare a sclaviei este asteptata cu mare interes mai ales in Guadelupa, Martinica si Reunion, teritorii franceze de dincolo de mari, unde numerosi locuitori sunt urmasi ai fostilor sclavi.In schimb, Macron i-a adus un omagiu "strategului, legiuitorului, constructorului", acelei "parti a Frantei care a cucerit lumea".El l-a celebrat pe cel care "a gravat in marmura egalitatea civila dintre oameni prin Codul civil, protejarea legii pentru toti prin Codul penal".Emmanuel Macron l-a aplaudat de asemenea pe cel care "a domolit relatiile cu marile religii, de Concordat, de Marele Sanhedrin, o curte suprema evreiasca convocata de Napoleon la inceputul secolului al XIX-lea.Intr-o alta oda adusa valorii individuale care rasuna cu propriul crez politic, el a celebrat o viata care "demonstreaza ca un om poate schimba cursul istoriei", precum si o "invitatie de a-si asuma riscul".Napoleon continua sa inflameze dezbaterile intre aparatorii si criticii sai. Presedintii francezi s-au ferit sa ia atitudine cu privire la Napoleon, dupa ce George Pompidou a celebrat in 1969 bicentenarul nasterii sale la Ajaccio, orasul sau natal din Corsica."Nu exista un nume mai glorios decat cel al lui Napoleon. Pornind de la nimic, lipsit de tot si de toate, el a obtinut totul", a rezumat succesorul presedintelui Charles de Gaulle."Comemorare inseamna sa ne amintim impreuna, nu sa ii aducem onoruri", a precizat istoricul Frederic Regent.Anuntata drept una dintre vedetele sezonului cultural 2021, "Expozitia Napoleon", care prezinta marile etape din viata imparatului, va putea fi vizitata de public, la Paris, incepand din 19 mai.