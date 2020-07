Franta: Componenta noului guvern va fi facuta public astazi

"Presedintele Republicii si premierul sunt in discutii. Ei se vor reintalni duminica seara la Palatul Elysee", a explicat o sursa din anturajul lui Emmanuel Macron . "In acest stadiu, este avuta in vedere o arhitectura cu 20 de ministri si ministri delegati. Secretarii de stat vor fi numiti intr-o a doua etapa", a adaugat aceasta.Guvernul fostului premier Edouard Philippe avea in componenta 16 ministri si trei ministri delegati, impreuna cu 17 secretari de stat.Numit vineri, Jean Castex, responsabil anterior de strategia de iesire din izolare a Frantei, a facut cunoscut ca vrea sa anunte componenta noului sau guvern cat mai rapid posibil."Cu cat mai repede, cu atat mai bine", a spus el intr-un interviu pentru Journal du Dimanche.El a precizat ca are in vedere inainte de toate "operationalitatea ministrilor" pentru ca doreste ca acestia sa fie capabili, indiferent de unde vin, "sa intre in actiune imediat"."Avem nevoie de personalitati puternice pentru a actiona rapid si care sa fie la inaltime. Nu putem pierde timp alegand persoane", a adaugat el, precizand ca isi va clarifica intentiile in discursul de politica generala inainte de jumatatea lunii iulie.In afara de locurile de munca, din care vrea sa faca o prioritate, el doreste sa redeschida rapid cu partenerii sociali dosarul sistemului de pensii si reforma asigurarilor de somaj.El pronosticheaza de asemenea o transformare a sistemului de sanatate si doreste sa incheie inca de saptamana viitoare discutiile cu partenerii sociali ai Ministerului Sanatatii cu privire la planul masiv de investitii in acest domeniu