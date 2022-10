Franta, criticata pentru modul in care trateaza imigrantii minori neinsotiti

Un raport al unei comisii nationale de control dat publicitatii marti critica modul in care se ocupa autoritatile de minorii neinsotiti care ajung in Franta, in special plasarea lor in zone de asteptare din aeroporturi.

Aceste plasamente ale minorilor "indiferent de varsta lor, au atras Frantei cele mai vii critici din partea tuturor organismelor internationale, care condamna aceasta practica ce contravine principiilor Conventiei internationale pentru drepturile copilului", subliniaza Comisia nationala de control a centrelor de retinere si a zonelor de asteptare (CRAZA).

Astfel, in 15 octombrie 2007, Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, cu sediul la Geneva, si-a exprimat "ingrijorarea profunda" in legatura cu aceasta situatie si cu faptul ca minorii "sunt trimisi adesea in tari unde risca sa fie victime la exploatarii, fara ca situatia sa fie evaluata atent", aminteste CRAZA.

In plus, stabilirea faptului ca un astfel de tanar este major se face pe baza unor analize medicale - analize osoase, radiografii dentare - in legatura cu care Academia de Medicina a emis rezerve in 15 ianuarie 2007.

