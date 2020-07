Franta: Curtea de Justitie, ancheta cu privire la gestionarea epidemiei covid-19 impotriva fostului premier Edouard Philippe si fostilor ministri ai Sanatatii Olivier Veran si Agnes Buzyn

"Astazi (marti), procurorul general de pe langa Curtea de Casatie, Ministerul Public de pe langa Curtea de Justitie a Republicii, a deschis o informatie judiciara incredintata Comisiei de Instructie" a CJR, care va actiona ca judecator de instructie si va coordona investigatiile, a anuntat Francois Molins."Conform deciziei Comisiei Cererilor de vineri, aceasta informatie judiciara este deschisa cu privire la abtinerea de la lupta impotriva unui sinistru" impotriva fostului premier Edouard Philippe, fostului ministru al Sanatatii Agnes Buzyn si succesorului sau Olivier Veran, a precizat el.CJR precizeaza ca infractiunea poate fi pedepsita cu pana la doi ani de inchisoare si o amenda in valoare de 30.000 de euro.Noua plangeri - dintre cele 90 primite de CJR, singura instanta abilitata sa judece membri ai Guvernului cu privire la exercitarea functiei, au fost primite siincluse in dosar.De la inceputul epidemiei covid-19, soldata cu aproape 30.000 de morti in Franta, Executivul s-a confruntat cu un val de critici cu privire la lipsa mastilor si a fost vizat de numeroase plangeri cu privire la "punerea in pericol a vietii altuia" sau "ucidere din culpa".Edouard Philippe anunta vineri, intr-un comunicat tramsmis AFP., ca "ia nota" de anuntarea deschiderii unei proceduri judiciare si ca va prezenta Comisiei "toate raspunsurile si informatiile necesare intelegerii actiunii sale si a Gvernului sau".