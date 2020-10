Franta: Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in zbor. Cinci oameni au murit

Pentru cei cinci pasageri aflati in cele doua avioane de mici dimensiuni, sfarsitul a fost tragic. Cele doua aeronave s-au ciocnit, iar toate persoanele de la bord au murit pe loc.Un avion mic care transporta doua persoane a intrat intr-un alt aparat de zbor, care avea la bord trei turisti, in regiunea Loches, Indre-et-Loire, sambata seara, conform metro.co.uk, citat de Digi24 "Avionul ultralight a aterizat in gardul unei case si nu a ranit pe nimeni din jur, fiind o zona nelocuita", au declarat autoritatile locale.Politia locala investigheaza accidentul. Momentan, nu sunt furnizate date despre cei cinci oameni care si-au pierdut viata in urma coliziunii.