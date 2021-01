Franta impune noi conditii pentru intrarea pe teritoriul ei. O declaratie pe propria raspundere devine obligatorie

se angajeaza sa se autoizoleze pentru o perioada de 7 zile dupa sosirea in Franta, declara ca vor efectua un al doilea test PCR la finalul acestei perioade de autoizolare si declara ca nu prezinta simptome specifice COVID-19 si nu au intrat in contact cu o persoana pozitiva in ultimele 14 zile inaintea sosirii pe teritoriul francez.

In aceste conditii, in plus fata de masura prezentarii unui test tip PCR negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 , efectuat cu maximum 72 de ore inaintea deplasarii, toate persoanele cu varsta de peste 11 ani care sosesc in Franta pe cale aeriana sau maritima din tarile spatiului european (Uniunea Europeana, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia , San Marino, Vatican si Elvetia) vor prezenta, la imbarcare, o declaratie pe propria raspundere, prin care:Totodata, potrivit informatiilor comunicate de autoritatile franceze, sunt exceptati de la aceste masuri (prezentarea unui test molecular tip PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 si masura autoizolarii) lucratorii transfrontalieri, transportatorii si calatorii care sosesc pe cale terestra (rutiera sau feroviara), mai precizeaza Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul Afacerilor Externe aminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris:+33 (0) 1 47 05 29 66, +33 (0) 1 47 05 27 55, +33 (0) 1 45 50 39 97, +33 (0) 1 47 05 10 40, Consulatului General al Romaniei la Strasbourg: +33 369.321.938, Consulatului General al Romaniei la Marsilia: +33 4 91221741,Consulatului General al Romaniei la Lyon: +33 (0) 478.607.252, +33 (0) 478.607.266, +33 (0) 478.607.322, +33 (0) 478.607.077, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice la Paris: +33 (0) 6 80 71 37 29, Consulatului General al Romaniei la Strasbourg: +33 6 27 05 00 22, Consulatului General al Romaniei la Marsilia: +33 6 10027164, Consulatului General al Romaniei la Lyon: +33 6 43627736.