Franta interzice evenimentele cu peste 5.000 de persoane, pana la 30 octombrie

Anuntul a fost facut chiar de catre premierul Jean Castex.El a precizat ca prelungirea acestei masuri a fost decisa deoarece situatia epidemiologica din Franta s-a degradat.Castex a mai spus ca prefectii trebuie sa verifice respectarea masurilor sanitare, subliniind ca fiecare trebuie sa-si asume responsabilitatea.Franta se afla pe locul 20 in lume in ceea ce priveste numrul infectiilor cu noul coronavirus, potrivit datelor centralizate pe platforma worldometers.info Numarul imbolnavirilor de la inceputul pandemiei a ajuns in Franta la 202.775, iar cel al deceselor la 30.340.De asemenea, numarul imbolnavirilor la nivel mondial a depasit 20 de milioane de cazuri, iar cel al deceselor a a juns la aproximativ 741.000.