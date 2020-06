Franta: jaf armat si ostatici amenintati cu Kalasnikovul la supermarket

Ziare.

O scena demna de un film de actiune a avut loc luni dimineata, in comuna Ferney-Voltaire (Auvergne-Rhone-Alpes), la doar cativa kilometri de frontiera elvetiana, potrivit cotidianului regional Le Dauphine Libere.Patru raufacatori au luat-o ostatica luni, la ora locala 5.30 (6.30, ora Romaniei), pe contabila supermarketului Leclerc din Ferney-Voltaire, pe cand aceasta iesea din casa.Ei au condus-o pana la hipermarket, unde au "neutralizat" in mod violent doi paznici, cu lovituri de paturi de Kalsnikov.Potrivit victimelor, ranite usor, jefuitorii erau inarmati de asemenea cu mai multe arme de mana.Amenintata, contabila i-a condus apoi pe cei patru jefuitori pana la seif, pe care au obligat-o sa-l deschida.Suma jefuita era necunoscuta imediat, insa Le Dauphine Libere dezvaluie ca cei patru au plecat cu un Audi negru si au lasat-o pe angajata "in stare de soc".Politisti si pomopieri au fost trimisi la fata locului."Aceasta nu este prima oara cand un supermarket este jefuit in Pays de Gex. Nu mai ataca bancile. Este mai usor in magazinele mari, in care exista in continuare bani lichizi", a declarat pentru publicatie primarul din Ferney, Daniel Raphoz.Aici se incaseaza bani lichizi in contextul in care Pays de Gex atrage o importanta clientela elvetiana, care foloseste numerar."Cea ce este sigur este ca lovitura a fost pregatita meticulos", a mai declarat primarul din Ferney.Procurorul Republicii din Bourg-en-Bresse Christophe Rode a deschis o ancheta cu privire la "furt armat" si "sechestrare", potrivit postului France 3 Regions.Ancheta a fost incredintata Sectiei de cercetare a Jandarmeriei din Lyon.Acesta este al treilea jaf in Pays de Gex in decurs de doua luni.In februarie, a fost jefuit un magazin de bijuterii, iar in martie un magazin Netto.