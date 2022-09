Franta reduce cu 20% numarul soldatilor desfasurati in operatiuni externe

Parisul a anuntat miercuri ca, in 2009 intentioneaza sa reduca numarul soldatilor desfasurati in strainatate cu 20%, in conditiile in care deputatii urmau sa se pronunte asupra prelungirii cu cinci ani a mandatului trupelor franceze in mai multe operatiuni externe.

Membru in Consiliului de Securitate al ONU, Franta are a doua armata ca marime din Europa si, cu 13.000 de soldati, este a doua forta europeana care participa la operatiunile externe, dupa Marea Britanie (15.000 de soldati) si inainea Italiei (8.100 de militari) si Germaniei (6.500), transmite AFP.

Presedintele Nicolas Sarkozy a anuntat ca intentioneaza sa reduca numarul soldatilor care iau parte la aproximativ 30 de "operatiuni externe".

Parisul vizeaza astfel sa se adapteze evolutiei situatiei din regiunile vizate si sa faca economii in ceea ce priveste cheltuielile publice. Acest proces a fost lansat deja in cazul trupelor din tara, printr-un plan care prevede suprimarea a 54.000 de posturi civile si militare pana in 2015.

"In cateva luni sau pana la sfarsitul anului 2009, daca totul se va desfasura cum este prevazut, cred ca vom ajunge la 10.000 sau 11.000 de militari", a declarat ministrul apararii Herve Morin pentru postul de radio RMC.

Potrivit lui Morin, o reducere cu 20% a efectivelor ar permite "economisirea a 100-150 de milioane de euro pe an", in conditiile in care costul operatiunilor a ajuns "la aproape 900 de milioane" de euro in 2008.

In baza unei reforme constitutionale adoptate in 2008, parlamentarii se vor pronunta miercuri asupra celor mai importante cinci operatiuni din strainatate, pe langa cea din Afganistan, si anume in Kosovo (unde participa 1.850 de militari), Liban (1.900), Coasta de Fildes (2.000), Ciad si Africa Centrala (3.100).

Misiunea franceza din Afganistan (2.800 de militari) a fost deja aprobata de Parlament, la 22 septembrie.

Reducerile de efective militare vor viza in primul rand Kosovo si Coasta de Fildes. In Kosovo, NATO intentioneaza sa reduca la jumatate efectivele fortei sale, KFOR, ceea ce ar putea antrena o reducere similara a trupelor franceze.

Parisul intentioneaza sa reduca numarul militarilor si in Coasta de Fildes, unde fortele Licorne, desfasurate din 2002 dupa lovitura de stat esuata a gruparii Fortele Noi (FN) impotriva presedintelui Gbagbo, sprijina cele 8.000 de casti albastre.

In Ciad, misiunea Epervier, din care fac parte 1.150 de militari, formata in 1986, trebuie revizuita, potrivit lui Herve Morin. Totusi, Franta "va sprijini" din punct de vedere sanitar si logistic operatiunea ONU, care ii va urma dupa 15 martie celei a Uniunii Europene.

In ceea ce priveste Libanul, nu este momentul pentru o reducere a efectivelor militare, pentru ca exista in continuare tensiuni in zona.

Socialistii au anuntat deja ca nu vor participa la vot. "In fond, Guvernul cere o foaie semnata in alb in Parlament", a criticat Clotilde Valter, secretarul national socialist pentru aparare. Opozitia considera ca Guvernul nu a furnizat nicio informatie cu privire la desfasurarile prevazute. "Guvernul nu spune ca aceste efective militare" vor fi mutate in Afganistan, in cadrul suplimentarii fortelor NATO din regiune, asa cum au cerut Statele Unite, a adaugat Valter.

Morin a avertizat saptamana trecuta ca Franta nu va trimite mai multi soldati in Afganistan "deocamdata", in timp ce amiralul american Michael Mullen le-a cerut marti aliatilor Statelor Unite sa trimita mai multe trupe.