Franta someaza Pakistanul sa retraga comentariile unui ministru care-l compara pe Macron cu nazistii

Comentariile au fost facute sambata, 21 noiembrie, pe Twitter de ministrul pakistanez pentru drepturile omului, Shireen Mazari, in contextul disensiunilor bilaterale legate de republicarea unor caricaturi cu profetul Mahomed in saptamanalul satiric francez Charlie Hebdo Mazari a revenit, duminica, cu noi acuzatii. Ea afirmase cu o zi in urma ca Macron le face musulmanilor ce le-au facut nazistii evreilor - copiii musulmani vor primi numere de identitate (alti copii - nu), exact cum evreii au fost obligati sa poarte steaua galbena pe haine pentru identificare'. Dupa reactia Parisului, ea a scris in aceeasi retea sociala."Aceste cuvinte pline de ura sunt minciuni sfruntate, pline de ideologia urii si a violentei. Astfel de denigrari sunt nedemne de acest nivel de responsabilitate. Le respingem cu cea mai mare fermitate", a comunicat purtatoarea de cuvant a diplomatiei franceze, Agnes von der Muhll, precizand ca Franta a informat ambasada pakistaneza la Paris despre condamnarea comentariilor. "Pakistanul trebuie sa rectifice aceste remarci si sa revina pe calea dialogului bazat pe respect", a cerut ea.La sfarsitul lui octombrie, parlamentul de la Islamabad a cerut guvernului pakistanez sa isi recheme pe ambasadorul de la Paris, acuzandu-l pe Macron de incitare la ura impotriva musulmanilor.Presedintele francez ii adusese un omagiu profesorului Samuel Paty, decapitat de un tanar musulman de origine cecena pentru ca prezentase intr-o lectie despre libertatea de exprimare caricaturile cu profetul Mahomed. Dupa republicarea acestora, Macron afirmase ca dreptul la blasfemie este strans legat de libertatea religioasa din Franta.