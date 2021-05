Franta atrage atentia asupra riscului unui apartheid in Israel

"In unele orase israeliene, au existat confruntari intre comunitati", a subliniat el pentru media franceze, revenind asupra violentelor din ultimele zile dintre israelieni si palestinieni."Este o premiera, iar asta arata ca, in cazul unei alte solutii decat cea cu doua state, am avea ingredientele unui apartheid care ar dura mult timp", a avertizat el."Riscul de apartheid este puternic daca vom continua sa mergem in logica unui stat sau a statu-quo-ului. Chiar si statu-quo-ul ar produce acest lucru", a spus seful diplomatiei franceze.Coabitarea intre evrei si arabi s-a prabusit in mai multe orase mixte israeliene, scena unor violente, cum s-a intamplat la Lod, intr-un moment in care Israelul se confrunta cu miscarea islamista Hamas in enclava palestiniana Fasia Gaza Armata israeliana si Hamas, la putere in Gaza, respecta de vineri un armistitiu dupa mai multe zile de raiduri israeliene si de tiruri cu racheta dinspre enclava spre teritoriul israelian.Confruntarile, care au inceput la 10 mai, s-au soldat cu moartea a 248 de palestinieni, dintre care 66 de copii, conform autoritatilor din Gaza, si cu 12 decese in Israel, inclusiv al unui copil, al unei adolescente si al unui soldat, conform politiei.Aceasta noua izbucnire de violente "arata urgenta de a gasi un proces politic", a insistat Jean-Yves Le Drian.