Furtuna de zapada in Japonia. Fenomenul a provocat perturbari ale traficului rutier si feroviar

Un sistem de aer rece ar putea aduce vanturi periculoase, valuri inalte, zapada abundenta si conditii de viscol in nordul tarii si in zonele situate de-a lungul Marii Japoniei, a avertizat Agentia meteorologica nipona DPA.Peste 210 zboruri au fost deja anulate in toata Japonia si circa 90 de vehicule au ramas blocate temporar pe o autostrada inzapezita intre prefecturile Ishikawa si Toyama, a informat presa locala.Furtuna de zapada a provocat anularea a circa 240 de curse feroviare pe insula nordica Hokkaido, a relatat ziarul Hokkaido Shimbun.Peste 40.000 de gospodarii au ramas fara curent electric in prefectura nordica Akita din cauza zapezii abundente, a informat centrala electrica din Tohoku.Se asteapta ca un sistem de aer rece sa aduca mai multe ninsori si vanturi puternice in zonele situate de-a lungul Marii Japoniei pana duminica, potrivit Agentiei meteorologice.Meteorologii prognozeaza pana la 120 de centimetri de zapada pentru prefectura Niigata si pana la 80 de centimetri pentru regiunea Hokuriku in cele 24 de ore pana sambata dimineata, a adaugat agentia citata.Citeste si: