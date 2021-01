Furtuni puternice de vant in Spania. Mesajul transmis de MAE cetatenilor romani

Vineri, 22 ianuarie este Cod portocaliu de furtuna de vant in comunitatile Madrid, Andaluzia, Aragon, Insulele Baleare, Castilla y Leon, Castilla La Mancha, Catalonia, Extremadura, Galitia, Murcia, Tara Bascilor, La Rioja si Comunitatea Valenciana.Cod galben e urmatoarele zone:Vineri, 22 ianuarie 2021: in comunitatile Asturia, Cantabria, Navarra, Tara Bascilor, Ceuta si Melilla;Sambata, 23 ianuarie 2021: in comunitatile Madrid, Andaluzia, Aragon, Asturias, Insulele Baleare, Cantabria, Castilla y Leon, Castilla La Mancha, Catalonia, Galitia, Murcia, Navarra, Tara Bascilor, La Rioja, Comunitatea Valenciana si Melilla;Duminica, 24 ianuarie 2021: in comunitatile Madrid, Andaluzia, Aragon, Castilla y Leon, Castilla La Mancha, Catalonia, Galitia, Murcia, La Rioja si Comunitatea Valenciana.CITESTE SI: