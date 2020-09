Furtuni violente in Polonia. Un mort, patru raniti si pagube materiale importante

Cel mai grav incident s-a produs in regiunea Solec din sudul Varsoviei, dupa ce un copac a cazut peste un automobil aflat in mers si l-a ucis pe soferul acestuia, un barbat in varsta de 30 de ani, in pofida tentativelor de resuscitare intreprinse de echipele de interventie, a precizat duminica un angajat al serviciului de urgenta pentru postul de televiziune TVN24.Sotia conducatorului auto si copilul lor au fost raniti in cadrul aceluiasi incident.Imaginile transmise de televiziunile poloneze prezinta distrugeri ample provocate de aceste furtuni la nivelul intregii tari. Echipajele serviciilor de urgente au fost solicitate sa intervina in peste 600 de situatii.Specialistii prognozeaza ca ploile vor continua sa cada si in perioada urmatoare si au emis avertismente pentru inundatii, a anuntat duminica Serviciul polonez de meteorologie