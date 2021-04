Gara London Bridge, evacuata din cauza prezentei unui obiect suspect intr-un tren VIDEO

BREAKING: London Bridge station in central London evacuated as emergency services responded to an incident. pic.twitter.com/WHQhHEYjLM - Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 21, 2021

"Ofiterii au fost chemati la gara London Bridge la 12:33 PM in urma informatiilor despre un obiect suspect la bordul unui tren", a declarat purtatoarea de cuvant a politiei transporturi."Gara a fost inchisa ca masura de precautie, in timp ce ofiteri genisti examineaza obiectul", a precizat ea.Companiile feroviare Southern si Southeastern au scris pe Twitter ca trenurile nu opresc in gara London Bridge, unul dintre nodurile de transport cele mai aglomerate din Londra.Network Rail, care gestioneaza gara, a mentionat ca se asteapta ca transportul sa fie perturbat pana la ora 14:00 GMT.