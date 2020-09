Germania a raportat, sambata, cele mai multe cazuri noi zilnice de Covid-19, din aprilie si pana azi

Este cea mai mare crestere zilnica de cazuri oficial declarate de COVID-19 dupa 24 aprilie, a precizat institutul.In total, circa 270.070 de persoane au fost testate pozitiv in Germania de la inceputul pandemiei, care a facut 9.384 de morti, dintre care sase in ultimele 24 de ore.Renania de Nord-Westfalia, cea mai populata regiune din Germania, si Bavaria sunt landurile cel mai puternic afectate de pandemie, fiecare cu circa 65.000 de cazuri oficial inregistrate.Germania efectueaza totusi aproximativ de doua ori mai multe teste pe saptamana in septembrie comparativ cu aprilie - un milion in prezent, fata de 500.000 in urma cu cinci luni.Rata de infectare a crescut vineri la 1,16 si la o medie de 1,21 pentru ultimele sapte zile, conform Institutului Robert Koch.Inrautatirea situatiei epidemiologice in Germania i-a determinat vineri pe organizatorii de carnavaluri din Renania de Nord-Westfalia sa anuleze in acest an festivitatile, fiind vorba de o sarbatoare din vestul si sudul tarii care aduna in fiecare an zeci de mii de persoane.