Germania extinde lockdown-ul pana pe 7 martie. Ce a dus la aceasta decizie

Germania a impus initial un lockdown in noiembrie, iar apoi a inasprit restrictiile in contextul cresterii numarului de contaminari, insa in pofida unei usoare scaderi a numarului de noi infectari Merkel si liderii de landuri nu considera ca tara este inca in afara oricarui pericol.Lockdown-ul a presupus inchiderea scolilor, gradinitelor si magazinelor neesentiale.De asemenea, miercuri s-a decis ca premierii de land vor decide ei insisi cu privire la redeschiderea ulterioara a scolilor, insa frizeriilor si saloanelor de coafura li s-a dat deja unda verde pentru a-si reincepe activitatea de pe 1 martie.