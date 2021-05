Germania recunoaste ca a comis un genocid in Namibia in perioada colonialista si acorda un ajutor de dezvoltare in valoare de 1,1 miliarde de euro

"Vom califica in mod oficial aceste evenimente drept ceea ce sunt din punctul de vedere de azi, (si anume) un genocid", a anuntat intr-un comunicat ministrul german de Externe Heiko Maas.Maas saluta in aceasta declaratie incheierea unui "acord" cu Namibia, dupa peste cinci ani de negocieri dure cu privire la evenimente care au avut loc in acest teritoriu african colonizat de Germania in perioada 1884-1915.Colonisti germani au ucis zeci de mii de hereros si de namas in masacre comise in perioada 1904-1908, considerate de catre numerosi istorici drept primul genocid din secolul al XX-lea."In lumina responsabilitatii istorice si morale a Germaniei, vom cere iertare Namibiei si urmasilor victimelor" pentru "atrocitatile" comise, anunta seful diplomatiei germane.Intr-un "gest de recunoastere a imenselor suferinte provocate victimelor", Germania urmeaza sa sustina "reconstructia si dezvoltarea" in Namibia, printr-un program financiar in valoare de 1,1 miliarde de euro, anunta Maas.Nu este vorba despre despagubiri pe o baza juridica, a precizat Maas.Aceasta suma urmeaza sa fie platita pe o perioada de 30 de ani, potrivit unor surse apropiate negocierilor, si urmeaa sa fie folosita cu prioritate in favoarea urmasilor celor doua populatii.Crimele comise in timpul colonializarii afecteaza de multi ani relatiile dintre cele doua tari.Privati de pamanturi si animale, hereros s-au rasculat in 1904 impotriva colonistilor germani si au ucis 100 de colonisti.Generalul german Lothar von Trotha, trimis sa inabuse rebeliunea, a ordonat exterminarea hereros.Namas s-au ridicat un an mai tarziu si au avut aceeasi soarta.In total, cel putin 60.000 de hereros si aproximativ 10.000 de namas au fost ucisi in perioada 1904-1908.Fortele coloniale germane au folosit tehnici genocidare, si anume masacre in masa, exil in desert - unde mii de barbati, femei si copii au murit de sete - si lagare de concentrare, precum cel de la Shark Island.