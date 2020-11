Germania indeamna toate partile sa dea dovada de retinere dupa asasinarea omului de stiinta iranian

"Cu cateva saptamani inainte ca noua administratie americana sa-si inceapa mandatul, este importanta mentinerea cadrului pentru discutii cu Iranul, in asa fel incat disputa privind programul nuclear iranian sa poata fi rezolvata prin intermediul negocierilor", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Externe german."De aceea indemnam toate partile sa se abtina de la pasi care ar putea duce la o noua escaladare a situatiei", a mai precizat sursa citata.Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, s-a grabit sa acuze Israelul pentru comiterea asasinatului dintr-o suburbie a Teheranului si atat el, cat si ayatollahul Ali Khamenei au promis razbunare si pedepsirea vinovatilor.Iranul a acuzat Israelul de uciderea lui Mohsen Fakhrizadeh, care a murit vineri la spital in urma ranilor suferite dupa ce masina sa a fost prinsa intr-o ambuscada de atacatori inarmati.CITESTE SI: Iranul sustine ca exista "indicii serioase" privind implicarea Israelului in asasinarea directorului programului nuclear iranian