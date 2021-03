Germania anunta cresterea dramatica a numarului de infectari: peste 17.500 de cazuri de COVID-19 intr-o zi

Joia trecuta au fost raportate 14.356 de cazuri, cu aproape 3.000 mai putine. S-a ajuns astfel la o rata de infectare de 90 de cazuri noi raportat la suta de mii de locuitori, in ultimele sapte zile. Totusi, in timp ce rata de infectare a continuat sa creasca, numarul deceselor provocate de Covid a scazut pe tot parcursul lunii martie. Autoritatile au raportat, joi, 227 de noi decese, in scadere fata de 321 raportate joia trecuta. Institutul Robert Koch estimeaza ca numarul cazurilor de coronavirus va continua sa creasca in perioada urmatoare, din cauza tulpinelor mult mai contagioase care se raspandesc in tara.Citeste si: Efectele pandemiei asupra poluarii. Germania anunta o scadere istorica a emisiilor de dioxid de carbon Germania este criticata pentru campania de vaccinare care a incetinit considerabil in ultima perioada. Cancelarul Angela Merkel a declarat ca toti cetatenii germaniei vor fi vaccinati cu cel putin o doza pana la sfarsitul lunii septembrie, dar, pana acum, doar 8,4% din populatiei (aproape 7 milioane de persoane) au primit cel putin prima doza de vaccin anti-Covid, iar Ministerul Sanatatii a suspendat luni vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca..