Germania: Pastrarea judecatorilor din sistemul comunist ingreuneaza reforma

Viziunea diferita de cea occidentala a judecatorilor din era comunista asupra statului de drept face reforma sistemului judiciar foarte dificila, spune un fost magistrat german, citat de NewsIn. Acesta a adaugat ca Uniunea Europeana a subestimat aceasta problema inainte de aderarea tarilor estice.

"As prefera ca dupa schimbarea unui sistem sa nu mai existe personaje din vechiul sistem in instantele superioare. Dar de vreme ce aveti deja aceste personaje, nu pot spune decat ca e dificil. Sper ca aveti insa multe persoane cu un caracter puternic si un intelect bun, care sa gaseasca solutii la aceasta situatie", a declarat joi profesorul Dieter Grimm, fost judecator la Curtea Constitutionala din Germania.

"Imi pot imagina ca cei care au fost educati si au obtinut experienta profesionala in sistemul comunist isi dau seama ca vechiul sistem nu a fost unul bun si incearca sa se adapteze, dar nu este simplu. Pentru judecatorii din fosta Republica Democrata Germana, dupa 40 de ani de dictatura, a fost mult mai dificil decat pentru cei care au prins perioada 1933-1945, adica doar 12 ani. Cred ca in situatia dvs. ajuta mult existenta Uniunii Europene si a Curtii Drepturilor Omului, precum si a Curtii Europene de Justitie", considera Grimm.

Intrebat daca Uniunea Europeana nu ar fi trebuit sa insiste mai mult inaintea aderarii statelor est-europene pe reforma sistemului judiciar si evaluarea judecatorilor, Grimm a raspuns ca "acest lucru a fost complet subestimat. Iar cei aflati in pozitii importante nu si-au dat seama care sunt adevaratele probleme ale tranzitiei - ca acestea nu rezida in textele de lege, in institutii, ci in atitudinea fata de lege.

Este o problema de mentalitate, nu doar una de reforma. Daca s-ar fi stiut, cred ca s-ar fi ales o alta cale - nu doar sa se exporte legislatia occidentala, ci si ideea de cum functioneaza un sistem judiciar daca este devotat statului de drept. Acum masurile vin foarte tarziu".

Comparand experienta Germaniei de Est cu celelalte state ex-comuniste, Grimm a remarcat ca fosta Republica Democrata Germana (RDG) a putut beneficia de expertiza si personalul "importat" din Germania de Vest.

