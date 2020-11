Germania prelungeste masurile de combatere a pandemiei. Pana cand vor fi valabile

Cancelarul german a convenit cu liderii celor 16 landuri prelungirea masurilor de combatere a pandemiei pana cel putin pe 20 decembrie. Este insa foarte probabil ca acestea sa ramana in vigoare si in ianuarie.In cadrul carantinei partiale instituite pe 2 noiembrie, barurile si restaurantele au fost inchise, dar scolile si magazinele au ramas deschise."La 4 saptamani de la aplicarea acestor restrictii, vedem ca acestea au oprit cresterea exponentiala a ratei de infectare", a declarat Angela Merkel, citata de stirileprotv.ro.Insa, a continuat cancelarul german, succesul este doar partial. De aceea, si-a rugat compatriotii sa mai rabde.Angela Merkel: "Sta in puterea noastra. Nu suntem neputinciosi. Fara indoiala, mai avem cateva luni foarte dificile in fata. Dar, asa cum oamenii au luptat sa depaseasca atatea probleme majore in istoria umanitatii, si noi, fiecare dintre noi, putem contribui la infrangerea acestei pandemii".Restrictiile vor fi totusi relaxate in Germania in preajma Craciunului. Atunci vor fi permise adunari de cel mult zece persoane, fara a lua in calcul copiii.Pe de alta parte, Germania incearca sa obtina un acord la nivelul Uniunii Europene pentru a pastra statiunile de schi inchise pana la inceputul lunii ianuarie. Demersul este sustinut atat de Italia cat si de Franta.CITESTE SI: