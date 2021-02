Reactia statelor europene in urma deciziilor anuntate de Rusia. Germania, Suedia si Polonia au anuntat ca vor expulza cate un diplomat rus

Ministerul de Externe german a anuntat ca a declarat "persona non grata" un angajat al ambasadei ruse la Berlin. "Rusia a expulzat mai multi diplomati UE, inclusiv unul de la ambasada germana. Aceasta decizie nu a fost in niciun fel justificata", a precizat institutia intr-un comunicat."Diplomatul german doar isi indeplinea obligatia de a relata despre evolutiile de la fata locului intr-un mod legal", se mai mentioneaza in comunicat.Simultan, Suedia a anuntat si ea ca un membru al personalului ambasadei Rusiei la Stockholm va fi nevoit sa paraseasca tara, dupa decizia anuntata vineri de Moscova "Acesta este un raspuns clar la decizia inacceptabila de a expulza un diplomat suedez care doar isi indeplinea indatoririle", a postat pe Twitter luni ministrul de externe suedez Ann Linde.La randul ei, Polonia i-a cerut unui lucrator de la consulatul rus din Poznan sa paraseasca tara, a anuntat MAE de la Varsovia intr-o postare pe Twitter, relateaza Reuters."Ministrul de Externe a luat decizia de astazi in conformitate cu principiul reciprocitatii si, in coordonare cu Germania si Suedia, a declarat un angajat al Consulatului general al Rusiei de la Poznan drept 'persona non grata' ", a precizat ministerul.Rusia a expulzat vineri trei diplomati din Germania, Suedia si Polonia pentru ca acestia ar fi participat la demonstratiile de sustinere a opozantului Aleksei Navalnii.Executivul comunitar a aparat deplasarea la Moscova a lui Josep Borrell, unde acesta sustine ca a aflat de pe social media despre expulzarile de vineri ale diplomatilor europeni, in timp ce discuta cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni ca expulzarea diplomatilor german, polonez si suedez acuzati de Moscova ca au luat parte la protestele pro-Navalnii a avut loc cu o zi inainte de vizita lui Borrell.Intr-o postare de pe un blog de duminica, Josep Borrell a afirmat ca pledoariile sale catre Rusia pentru renuntarea la aceste expulzari au fost ignorate. Fostul ministru al apararii estonian Riho Terras, acum eurodeputat, a declansat o campanie de sprijin pentru demiterea lui Josep Borrell.Executivul european a anuntat insa ca nu are regrete pentru vizita efectuata la Moscova de Borrell in calitate de coordonator al politicii externe a UE pentru ca Rusia era angrenata pe un curs de confruntare, pe care seful diplomatiei europene a incercat sa-l evite."Calatoria a fost necesara. Nu poti sa renunti la o calatorie doar pentru ca pare dificila", a declarat luni purtatorul de cuvant al Comisiei Europene Eric Mamer, la Bruxelles. "O calatorie nu este un succes sau un esec in baza a ceea ce s-a intamplat intr-un anumit moment", a adaugat el. Belgia a emis un comunicat de sustinere a lui Josep Borrell. De cealalta parte, Dmitri Peskov le-a declarat ziaristilor la Moscova ca oficialii rusi "nu sunt intiatorii colapsului in relatiile" dintre cele doua parti.Seful diplomatiei UE sustine ca Moscova "refuza dialogul"Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat la intoarcerea sa de la Moscova ca este foarte ingrijorat de refuzul autoritatilor ruse de a se angaja intr-un dialog "mai constructiv" cu Uniunea Europeana Borell i-a indemnat pe liderii europeni "sa traga consecinte", ce ar putea include sanctiuni.