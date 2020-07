Germania: Tragedie dupa ciocnirea unui avion cu un balon cu aer cald. Trei oameni au murit si un copil a fost ranit

Nu se stie deocamdata daca printre victime se afla si pilotul avionului, prevazut cu doua locuri. In timpul inspectarii proprietatii, pompierii au gasit un copil - probabil un rezident al cladirii - care era usor ranit, a spus purtatorul de cuvant. De asemenea, membrii echipelor de salvare au gasit o parasuta langa locul accidentului, despre care politia presupune ca este parasuta de urgenta a aeronavei.Acoperisul cladirii, in care se aflau cinci apartamente, a luat foc dupa impact, dar incendiul a fost stins pana sambata dupa amiaza.Potrivit purtatorului de cuvant, avionul a decolat probabil de pe aerodromul Marl, situat in apropiere de estul orasului unde a avut loc accidentul.Martori au declarat presei locale ca aeronava a intrat in coliziune cu un balon cu aer cald cu putin timp inainte de accident.