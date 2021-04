Ghinion teribil pentru un alpinist norvegian. Spera sa ajunga pe Everest, dar a fost testat pozitiv cu COVID-19

Dupa un sezon 2020 afectat de pandemie, care a devastat industria turismului, Nepalul a relaxat recent regulile de carantina pentru vizitatori, in speranta de a-i intampina din nou pe alpinisti pentru sezonul care incepe."Diagnosticul meu este COVID-19 ", a declarat Erlend Ness pentru AFP intr-un mesaj pe Facebook . "Sunt bine (...) Spitalul are grija de mine", a preizat el.Pe pagina sa de Facebook, alpinistul a distribuit fotografii ale taberei de baza de pe Everest, situata la 5.364 de metri deasupra nivelului marii, si videoclipuri cu evacuarea sa pe 15 aprilie cu elicopterul."Dupa trei zile acolo sus, cu medicamente si aport de oxigen, am fost evacuat cu elicopterul catre Kathmandu", a explicat Ness intr-un mesaj care insoteste o fotografie cu el pe patul de spital.Postul de televiziune norvegian NRK, care l-a intervievat, a declarat ca si un serpas din grupul sau a fost testat pozitiv."Sper ca niciunul dintre cei aflati in zonele montane inalte nu se va infecta cu coronavirus. Este imposibil sa evacuezi oamenii cu elicopterul atunci cand se afla la peste 8.000 de metri inaltime", a declarat Erlend Ness la NRK.Un spital din Kathmandu a precizat ca a primit mai multe persoane testate pozitiv evacuate de pe Everest, fara a specifica numarul."Nu pot oferi detalii, insa unele persoane evacuate de pe Everest sunt pozitive", a declarat Prativa Pandey, directorul medical al spitalului CIWEC din Kathmandu.Dawa Steven, serpas si directorul Asian Trekking, a povestit ca toata lumea din tabara de baza este ingrijorata."Cand am aflat ca ar putea exista un caz de COVID in tabara de baza, toti angajatii mei si-au intensificat eforturile pentru a-si acoperi fetele, a-si dezinfecta mainile si a evita contactul cu ceilalti", a explicat el.Pentru acest sezon, Nepalul a emis deja 377 de permise de escaladare, iar numarul final urmeaza sa depaseasca cele 381 de permise pentru 2019.Anul trecut, pandemia de coronavirus a izbucnit chiar inainte de inceperea sezonului de alpinism, obligand Nepalul sa-si inchida granitele. Impactul a fost devastator pentru mii de persoane, de la ghizi la hotelieri, care traiesc din aceasta activitate in tara din Himalaya.