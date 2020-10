Cand stanga devine dreapta, iar presa dezinformeaza

Esti jurnalist si vrei sa-ti exerciti profesiunea corect, folosindu-te de judecata critica de care dispui? Esti un om politic conservator si vrei sa ramai loial principiilor tale? Mai gandeste-te o data. Mai gandeste-te bine.Poate n-ai forta sa rezisti avalansei de atacuri cu care te vei confrunta de indata ce pui degetul pe rana. Risti sa te trezesti brusc etichetat, vituperat, condamnat si, cine stie, dat in judecata pentru ca ai atras atentia asupra unor malversatiuni gigantice. Unele, precum sarlataneria colosala Wirecard sau escrocheriile Cum-Ex si Cum-Cum, care n-ar fi putut lua proportii uriase, daca tunurile ale caror bubuituri le-ai auzit ca jurnalist n-ar fi fost detonate la umbra unor legi favorizand hotia si sub protectia unora cu painea si cutitul aparandu-i pe marii suti.Daca, insa, auzind cruntul bubuit, te-ai simtit, ca jurnalist, nevoit sa-ti faci meseria si sa-ti lamuresti cititorii, n-ar fi exclus sa te trezesti dat in judecata de autoritati financiare mai degraba dispuse sa te banuiasca pe tine mana in mana cu profitori de afaceri dubioase la burse, decat sa se achite de datoria de a controla potentiali escroci intre marii magnati.Asa li s-a intamplat unor jurnalisti de la Financial Times. Au avut indrazneala de a investiga inca din 2015 fraudele Wirecard. Au produs, in acest sens, o serie de articole intitulate "House of Wirecard". In ianuarie 2019 ziaristii britanici si-au manifestat "tupeul" incomensurabil de a divulga posibile falsificari de bilanturi asiatice ale concernului german. Unul mult giugiulit de responsabilii politici de la Berlin, in frunte cu ministrul de finante Olaf Scholz si cu sefa lui, Angela Merkel . In septembrie 2019 cancelara mai incerca sa puna pile Wirecard, facand lobby pentru concern in cursul unei vizite in China comunista.Patru-cinci ani de investigatii jurnalistice britanice, apoi, intr-un tarziu, germane, soldate cu articole demascatoare si liderii politici n-au habar ce se intampla? Asteapta ca bursele sa reactioneze si sa tranteasca la pamant actiunile concernului cel mare, prins cu ocaua mica?Demnitarii n-ar fi stiut nimic. Asa a declarat ministrul german de finante, social-democratul Olaf Scholz, chestionat de jurnalisti sau abordat de membri unei comisii de ancheta parlamentare. Asa sustine si crestin-democrata Angela Merkel. Habarnism pretinde si ostirea sutelor de mii de functionari guvernamentali si din administratiile federala si regionale, platiti ca sa aiba in vedere ca normele si legile germane sa fie respectate, nu violate.Daca politicienii s-au multumit sa asiste cu mainile in san la escrocarea unui mare numar de marunti investitori, carora hotii de la carma Wirecard le-au furat micile economii in ceea ce a devenit tunul tunurilor, in speta cea mai ampla inselaciune din istoria postbelica a Germaniei, s-a activat in schimb BaFin, Autoritatatea Federala de Supraveghere Financiara.Cerberii acestui oficiu s-au repezit intr-un tarziu ca niste lei paralei sa loveasca in zmei. Dar nu in pungasii de la Wirecard. Ci in jurnalistii de investigatie de la Financial Times, ziarul care daduse alarma. BaFin i-a dat in judecata, in aprilie 2019, ca "suspecti de complicitate cu speculanti" la burse pariind pe caderea actiunilor concernului. Care, estimp, era ocupat pana peste cap sa-i escrocheze pe actionari.Trecusera anii de la primele semnale de alarma lansate la Londra. Or, abia in septembrie 2020, la mult timp dupa caderea mastilor, s-a anuntat ca BaFin, un comic al ecranului mai mare decat Charlot, Stan si Bran si Buster Keaton la un loc, a renuntat la traducerea in judecata a ziaristilor britanici.In mod halucinant, seful BaFin, pe nasul caruia joaca borfasii, continua sa fie in functie. La fel, oamenii politici responsabili pentru legi proaste si lipsa de control adecvat al autoritatii financiare, care clameaza la tot pasul "justitia sociala". Partidele lor critica si amendeaza dur capitalismul, ca SPD, ori de cate ori au ocazia, dar exponentii lor pretind, culmea, ca n-ar fi avut nici cea mai vaga idee de cele ce se-ntampla. Ca si cum ignoranta ar fi o justificare valida. Ca si cum una spunem, cu totul alta stim si facem.Social-democratul Scholz nu e la primul sau bilant bizar. Ca primar general al landului Hamburg a condus o administratie care a renuntat, practic, la incasarea unor ample datorii fiscale, in valoare de zeci de milioane, de la alti mari escroci. E vorba de Banca Warburg, despre care autoritatea condusa de Scholz aflase inca din 2016, de la ministerul federal de finante, ca si-a insusit pe nedrept sume uriase din asa-numitele afaceri Cum-Ex.Prin astfel de afaceri, speculantii la burse incasau in epoca, fraudulos, fonduri ample provenind din escrocherii fiscale pe baza de actiuni si dividende. Or, dupa cum relevau la inceputul acestui an ziaristi de investigatie de la Die Zeit si emisiunea televiziunii publice, Panorama, primele semnale, ignorate de oficialitatile competente, in legatura cu Banca Warburg, fusesera lansate de procuratura din Koln, la inceputul anului 2016.Totusi, primaria condusa de Scholz si-a permis sa piarda aproape 50 de milioane de euro. In ciuda unor verdicte clare ale justitiei, incriminand fara drept de apel afacerile Cum-Ex, primaria din Hamburg a admis prescrierea nefacutelor comise de o banca, pe-al carei sef si patron Scholz il primise la primarie, in timp ce procuratura il investiga, daca se da crezare jurnalului bancherului, confiscat de autoritati. La Hamburg, aceste oficialitati au refuzat sa-l execute, pretinzand ca s-ar fi temut de "riscurile" unui "conflict in justitie" cu Warburg.Scholz pare sa fi mintit, apoi, din greu. Politicianul de top al SPD a afirmat, in raspar cu datele din jurnal, ca "nu" l-ar fi primit pe bancher. Dupa cum reiese din insemnarile confiscate, acelasi mogul mai intervenise (in decembrie 2017) si pe langa alt dregator SPD, in speta seful grupului parlamentar social-democrat, Johannes Kahrs. Care a dezmintit si el informatiile din jurnalul sechestrat de autoritati dupa o perchezitie.Scholz si Kahrs se pretind nevinovati. Poate chiar sunt. Prezumtia de nevinovatie ii mai apara, ca cetateni. Dar ca politicieni? Scholz e, oficial, candidatul SPD pentru functia de cancelar. Serios? Serios! Cum e posibil ca un partid social-democrat, care se da aparator al justitiei "sociale", (una inventata, de vreme ce justitia nu are voie sa fie altceva decat este, adica justitie, pur si simplu, aparand pe orice nedreptatit, fie el bogat ori sarac, si nu doar pe defavorizati) sa trimita in cursa pentru functia executiva suprema un politician suspect?SPD nu mai e de mult ce-a fost. Si-a pierdut electoratul muncitoresc. Din partidul omului de rand pare sa fi ajuns la cheremul unor elite care se dau progresiste, dar sunt mai degraba globaliste si nu arareori profitoare si pradatoare. Liderii acestui partid par sa estimeze ca prea putini sunt cei carora le pasa. Ori inteleg ce se intampla. Dar cum sa inteleaga, ori sa le pese, daca mare parte din presa e pentru unii muma, pentru altii ciuma?Ia sa fi fost Donald Trump in pozitia dregatorilor germani. L-ar fi iertat vreo clipa presa germana? N-ar fi intreprins jurnalistii eforturi cotidiene sa-l faca zob? I-ar fi dat cineva in judecata? Li s-ar mai fi pus bete in roate inainte de a-si publica investigatiile lansatoare de semnale de alarma? Sau dupa? Si de ce au dat alarma nu gazetarii nemti, ci strainii?Nu o data dregatorii au investit bani grei in companiile ale caror conduceri se dedau la fraude. Nu o data au colegi si prieteni care conduc mari concerne de presa. Scapa asadar nepedepsiti politicienii vinovati, responsabili sau extrem de suspecti? Nu mereu, nu pe veci, dar prea mult. Cum sa nu scape daca-i alinta o presa partial iresponsabila, oarba cand e vorba de stanga, draconica, daca trebuie osanditi conservatori?De boala activismului stangist aliat cu marile concerne, dar inlocuind jurnalismul critic si presa de investigatie autentica sufera nu doar mare parte din mass-media vest-europeana. Ziarele americane Washington Post si New York Times si-au anuntat recent sustinerea electorala pentru echipa Joe Biden -Kamala Harris. Nimic nou, in aceasta privinta, de vreme ce marile cotidiane de peste ocean n-au sustinut mai niciodata candidati republicani. Si s-au facut adesea ecoul nu doar al celor mai gregare anti-americanisme, ci si al celor mai imunde atacuri personale impotriva rivalilor politici ai stangii democrate.Ziar candva realmente prestigios, New York Times recomanda alegatorilor optiunea pentru Biden, un om politic al carui fiu, Hunter, a intretinut in epoca in care tatal sau era vicepresedinte al SUA, ramificate si rentabile relatii globale cu concerne si oligarhi rusi, ucrainieni si chinezi. Din legaturile cu ei, Hunter a incasat multe milioane. Democratii si sustinatorii lor le cer americanilor sa creada ca toate acestea ar fi in regula, iar Hunter n-ar fi profitat de functia parintelui sau.NYT acrediteaza in plus ideea ca a-l "alege pe Biden" e a "restaura increderea in institutiile democratice" americane. Chiar asa. Or, in mod aiuritor, acelasi ziar a pus batista pe tambal in legatura cu refuzul repetat, moralmente inexplicabil, al lui Joe Biden si al coechiperei lui, de a raspunde la o chestiune cheie referitoare la posibila rasturnare, de catre o administratie democrata Biden-Harris, a arhitecturii institutionale a SUA.Fara replica a ramas si in Washington Post si in alte medii pe fata "progresiste", in fapt mai degraba reactionare, repetat articulata intrebare privind posibila largire, politic convenabila, a Curtii Supreme, astfel incat sa i se confere o culoare si orientare de stanga.Ar "restaura" un atare demers de politizare rapida, subminand sistemul de controale, de checks and balances, al statului de drept, "increderea in institutiile democratice" americane? Ei, as! Mai degraba ar asasina-o si ar ingropa-o irevocabil.