Gordon Brown: Un referendum privind independenta Scotiei, destinat esecului

Premierul britanic Gordon Brown este convins ca un referendum privind independenta Scotiei este destinat esecului, a dat asigurari purtatorul sau de cuvant, in conditiile in care partidul sau pare sa nu se mai opuna unei astfel de consultari populare, informeaza AFP.

Referendumul figureaza printre proiectele Partidului National Scotian (SNP), aflat la guvernare in Edinborough de un an. Dar, intr-o schimbare neasteptata de directie, Wendy Alexander, lidera Partidului Laburist al lui Brown in Scotia, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca este in favoarea acestei consultari, cu speranta ca scotienii vor respinge punctele de vedere separatiste ale SNP.

Alexander ar vrea ca acest referendum sa aiba loc anul viitor, potrivit presei. SNP nu intentioneaza sa il organizeze inainte de 2010. Brown, el insusi scotian si reprezentant in Parlament al unei circumscriptii scotiene, a aparat intotdeauna cu indarjire Actul de Uniune, care a pus bazele Marii Britanii in 1707.

"Exista in mod clar o dezbatere in cadrul Parlamentului scotian pentru a stabili cand se va organiza un eventual referendum pentru independenta Scotiei", a admis marti purtatorul de cuvant al lui Brown.

"Premierul are in continuare incredere in forta argumentului in favoarea uniunii si este convins ca un referendum care propune retragerea Scotiei din uniune va esua", a adaugat el.

Potrivit cotidianului conservator The Daily Telegraph, initiativa lui Alexander reprezinta o lovitura pentru autoritatea lui Brown, pentru ca aceasta nu l-a consultat inainte de a-si anunta intentiile.

Premierul este deja in dificultate dupa alegerile locale, care s-au soldat saptamana trecuta cu cea mai grea infrangere electorala a laburistilor din ultimii 40 de ani.

Potrivit sondajelor recente, 40% dintre scotieni sustin independenta. Dar rezultatele difera semnificativ in functie de formularea folosita. Un studiu al institutului YouGov a aratat ca sustinerea scade la 25% atunci cand intrebarea se refera la separarea de Marea Britanie si nu la independenta Scotiei.

