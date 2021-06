Separatistii catalani incarcerati au fost gratiati de Executivul de la Madrid

Gratierea va deschide "o noua etapa de dialog" ce va permite "sa se puna capat, odata pentru totdeauna, divizarii si confruntarii", a declarat premierul socialist Pedro Sanchez la finalul consiliului de ministri care a aprobat masura, anuntata inca de luni de seful guvernului la Barcelona Aceasta decizie este "cea mai buna pentru Catalonia, cea mai buna pentru Spania" in vederea "restabilirii concordiei", a subliniat el marti.Ex-membri ai guvernului regional al lui Carles Puigdemont, fosta presedinta a parlamentului regional sau lideri de asociatii separatiste, cei noua catalani fusesera condamnati in octombrie 2019 la pedepse mergand de la 9 la 13 ani de detentie pentru rolul lor in tentativa de secesiune din 2017. Alti trei fusesera condamnati la plata unor amenzi.Conform presei, iesirea din inchisoare a celor noua ar putea surveni chiar marti. Gratierea lor este "partiala" , fiind mentinuta interdictia de a fi alesi in functii publice, si "conditionata" de faptul de a nu comite "un nou delict grav", a explicat Sanchez.Pentru separatisti, aceasta gratiere nu constituie o "solutie" la "conflictul politic" din Catalonia. Ei cer o amnistie care sa stearga total condamnarile si inculparile care ii vizeaza inca pe liderii lor refugiati in strainatate, cum este cazul lui Carles Puigdemont.La randul sau, dreapta politica spaniola, care a mobilizat mii de manifestanti pe 13 iunie in centrul Madridului, il acuza pe Pedro Sanchez ca 'tradeaza' unitatea Spaniei facand o noua concesie separatistilor de care depinde in parte guvernul sau, minoritar in parlament.Potrivit unui recent sondaj Ipsos, 53% dintre spanioli se opun acestei gratieri, care intruneste insa o majoritate de 68% de opinii favorabile in Catalonia.Prin aceasta masura, guvernul are ambitia de a intoarce pagina evenimentelor din 2017 pentru a incerca sa gaseasca o solutie la criza din Catalonia, unde separatistii sunt in continuare la putere.Guvernul central de la Madrid si cel regional de la Barcelona urmeaza sa reia in scurt foarte timp negocierile incepute in februarie 2020, dar suspendate imediat din cauza pandemiei.Pozitiile celor doua parti raman insa antagonice.Mai moderat decat cei doi predecesori, noul lider catalan Pere Aragones cere organizarea unui referendum de autodeterminare cu acordul Madridului, dupa modelul celui desfasurat in Scotia in 2014.Guvernul spaniol respinge aceasta revendicare, dar se arata deschis unui vot in Catalonia cu privire la un acord care sa dea mai multa autonomie regiunii, ce dispune deja de largi prerogative si are o politie proprie.Gratierea 'va permite o negociere mai fluida, dar nu prin ea vom ajunge la un acord' cu privire la o solutionare a crizei, 'care ramane inca foarte indepartata', este de parere Lluis Orriols, profesor de stiinte politice la Universitatea Carlos III din Madrid.