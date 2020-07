Greatest Hits al trupei Queen, de 900 de saptamani in topul britanic

Lansata in 1981, colectia trupei rock se claseaza acum in Official Albums Chart Top 100 in urma compilatiilor "Legend" (1984, Bob Marley & The Wailers), care a petrecut 933 de sapamani in clasament, si "Gold" (1992, ABBA), care a petrecut 949 de saptamani.Albumul Queen a depasit pragul de 900 de saptamani in top in acelasi timp in care trupa sarbatoreste 50 de ani de la primul concert sustinut in Londra - 18 iulie 1970, la Imperial College, si 35 de ani de la celebrul show de pe stadionul Wembley in cadrul Live Aid - 13 iulie 1985."Greatest Hits", care cuprinde piese precum "Bohemian Rhapsody", "Killer Queen", "You're My Best Friend", "Somebody To Love", "We Are The Champions", "We Will Rock You" si "Under Pressure" (colaborare cu David Bowie), s-a aflat patru saptamani pe primul loc in topul britanic.In prezent, albumul ocupa pozitia a 16-a, iar vineri el se va fi aflat de 902 saptamani in clasament.