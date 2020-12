Grecia a prelungit starea de carantina pana pe 7 ianuarie. Cei care intra in tara trebuie sa se izoleze 14 zile

Astfel, toate persoanele care vor intra in tara trebuie sa se izoleze trei zile. MAE recomanda cetatenilor romani sa se informeze temeinic inainte de a pleca in calatorie."De asemenea, conform noilor masuri, toate persoanele care vor intra in Republica Elena in perioada 18 decembrie 2020 - 7 ianuarie 2021, pe la frontierele terestre, aeriene sau maritime, vor fi obligate sa se autoizoleze la domiciliu pentru o perioada de trei zile.Aceasta masura se adauga la celelalte conditii care sunt deja in vigoare, respectiv obligativitatea prezentarii unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrarii pe teritoriul acestui stat, completarea formularului PLF si, in cazul intrarilor pe la frontierele rutiere, efectuarea unui test rapid, cu rezultat imediat", a transmis, joi, MAE, intr-un comunicat de presa.Totodata, conform noilor prevederi legislative, conducatorii auto de transport international de marfuri sunt exceptati de la obligativitatea autoizolarii daca se afla in tranzit sau daca preiau marfa din Republica Elena si parasesc imediat teritoriul acestui stat. In situatia in care preluarea marfii are loc la mai multe zile dupa sosirea in Republica Elena, transportatorul are obligatia de a intra in autoizolare pana la momentul plecarii sau pana la expirarea perioadei de trei zile.MAE reitereaza recomandarea adresata cetatenilor romani de a se informa temeinic anterior deplasarii in strainatate si de a respecta cu strictete masurile adoptate in contextul pandemiei de COVID-19.Citeste si: