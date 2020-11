Grecia impune noi masuri la intrarea in tara: un formular special si prezentarea unui test COVID-19

Obligatia de a completa formularul PLF se aplica si tuturor persoanelor care parasesc teritoriul Republicii Elene, indiferent de destinatie. Sunt exceptati de la aceasta obligatie turistii care parasesc Grecia ca urmare a finalizarii sejurului.De asemenea, precizeaza MAE, incepand de miercuri, toate persoanele care intra in Republica Elena, indiferent de tara din care sosesc sau de mijlocul de transport folosit, sunt obligate sa prezinte un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru COVID-19, care sa fi fost prelevat cu maximum 72 de ore anterior intrarii pe teritoriul Greciei.MAE reitereaza recomandarea adresata cetatenilor romani de a se informa temeinic anterior deplasarii in strainatate si de a respecta cu strictete masurile adoptate in contextul pandemiei de COVID-19.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Atena +302106774035 sau al Consulatului General al Romaniei de la Salonic +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.Cei care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena +306978996222 si al Consulatului General al Romaniei de la Salonic +306946049076.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet atena.mae.ro, salonic.mae.ro/, ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.mae.ro. Cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie si aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie.