Grecia, in topul celor mai cautate tari pentru investitiile imobiliare, in timpul pandemiei de Covid-19

De exemplu, cererea britanicilor pentru proprietatile grecesti a crescut cu peste 200%, in aceasta perioada, de cand guvernul britanic a anuntat ca intentioneaza sa relaxeze restrictiile de calatorie, spun agentii imobiliari locali si internationali, potrivit Deutsche Welle Pe de alta parte, datele lansate recent de cea mai mare piata imobiliara din Marea Brianie, Rightmove , arata ca Grecia este una dintre cele mai cautate tari din Europa, in privinta investitiilor pe piata imobiliara, alaturi de Spania, Franta, Portugalia si Italia.Cele cinci destinatii de top in privinta investitiilor imobiliare - Grecia, Spania, Franta, Portugalia si Italia - au raportat o crestere a interesului din partea strainilor cu 340%, comparativ cu cifrele inregistrate la mijlocul lunii iunie, spun oficialii imobiliari."Telefonul nu a incetat sa sune", spune Hillary Dawson, care lucreaza la Crete Homes, o agentie imobiliara din Creta, pentru sursa citata. "Am vizite programate pentru toate lunile de vara ramase", adauga agentul imobiliar.Cifrele oficiale nu au fost inca publicate, insa reprezentantii industriei estimeaza ca investitiile imobiliare germane au crescut cu 50% in ultimele luni. Este vorba despre terenuri aride in Penopolez si vile de milioane de dolari in Amorgos, Creta, Karpathos si Corfu.Dintre cele aproximativ 5.750 de proprietati listate pe Rightmove, 1.754 sunt in Creta si sunt in special proprietati private cu preturi incepand aproximativ de la 10.000 de euro si pana la 10 milioane de euro.Uniunea Europeana a avertizat ca economia Greciei se va contracta la 9,7% in acest an. Valoarea ar fi cu aproape un punct procentual mai mare decat in 2011, cel mai greu an din deceniul de recesiune prin care a trecut Grecia.