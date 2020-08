Grecia ridica inca un gard la granita cu Turcia pentru a opri migrantii

Noul gard va avea o lungime de circa 30 de kilometri, o inaltime de 5 metri si ar urma sa fie finalizat in cel mult opt saptamani. In partea superioara a gardului se vor instala placi metalice de 1,25 de metri si sarma ghimpata.In plus, va fi reparat gardul construit in anul 2012, ce are o lungime de 12,5 kilometri si este situat in partea de nord a frontierei greco-turce.Vor fi de asemenea construite mai multe turnuri de observatie, cu obiectivul de a controla deplasarile migrantilor de partea turca a granitei.Prin aceste masuri, guvernul conservatorului Kyriakos Mitsotakis incearca sa consolideze granita in fata oricarei patrunderi ilegale. Cea mai mare parte a frontierei terestre dintre Grecia si Turcia este delimitata de raul Evros, a carui traversare este foarte periculoasa, mai ales iarna.In luna februarie, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat deschiderea frontierelor tarii sale catre Europa pentru refugiatii aflati in Turcia care doreau sa ajunga in tarile UE.In luna urmatoare, in timpul unui duel verbal intre Atena si Ankara, zeci de mii de migranti s-au confruntat la granita cu fortele de ordine grecesti, care i-au respins folosind masiv gaze lacrimogene si arme de foc neletale. Confruntarile s-au soldat cu doi morti si sute de raniti in randul migrantilor. Potrivit autoritatilor de la Atena, atunci a fost impiedicata intrarea in Grecia a circa 59.000 de migranti.