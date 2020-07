Grecia: Umbrele de plaja echipate cu panouri solare si porturi USB in sudul Atenei

In cadrul unui program pilot lansat marti, 22 iulie, oamenii veniti pe plaja vor contribui la eforturile de economisire a energiei prin utilizarea energiei solare si vor putea vedea cat de multa energie electrica a fost economisita pe un site creat de oamenii de stiinta ai Institutului de Sisteme de Comunicare si Computer (ICCS) al Universitatii Tehnice Nationale din Atena, potrivit ekathimerini.com Expertii institutului au cooperat cu autoritatile municipale si cu Reprezentanta Comisiei Europene in Grecia pentru programul care va dura pana la sfarsitul lunii septembrie.Programul denumit "Sistemul de incarcare solara GrEEnBeach" marcheaza sosirea pactului ecologic european Green Deal pe plajele elene, au explicat oficialii.In conformitate cu acordul incheiat intre statele membre UE anul trecut, Europa intentioneaza sa devina primul continent neutru din punct de vedere climatic pana in 2050. Acest lucru presupune transformarea modelului sau economic intr-unul durabil care sa permita reducerea emisiilor de dioxid de carbon, pentru a proteja mediul, a opri schimbarile climatice si a imbunatati calitatea vietii."Este o actiune foarte inovatoare care arata de fapt de ce sunt capabile tehnologiile digitale si cum pot servi protejarii mediului", a spus Grigoris Konstantellos, primarul municipiului Vari-Voula-Vouliagmeni.