Grecii se inarmeaza pana in dinti. Conflictul cu Turcia i-a convins sa-si creasca de 5 ori bugetul de inarmare

Potrivit ekathimerini.com, bugetul cuprinde suma de 2,5 miliarde de euro pentru achizitii destinate fortelor armate, cu 2 miliarde de euro mai mult fata de anul 2020.Proiectul de buget urmeaza sa fie adoptat marti seara, in urma unei dezbateri parlamentare, relateaza DPA.Premierul grec Kyriakos Mitsotakis are majoritate in parlament, ceea ce, potrivit mass-media din Grecia, inseamna ca bugetul are sanse mari sa treaca.Mitsotakis a anuntat o crestere a cheltuielilor pentru aparare in conditiile actualului diferend cu Turcia cu privire la drepturile asupra potentialelor rezerve de gaz natural din estul Marii Mediterane.Atena intentioneaza sa achizitioneze 18 avioane de lupta franceze Rafale, iar contractul pentru aceasta achizitie ar urma sa fie semnat saptamana viitoare in capitala Greciei, cu ministrul francez al apararii Florence Parly.Grecia vrea, de asemenea, sa cumpere patru noi fregate, precum si munitii si alte echipamente militare.Grecia cheltuie pentru domeniul apararii mult mai mult decat alti membri ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord ( NATO ), chiar si dupa criza financiara din 2007. In 2019, aceasta tara mediteraneana a cheltuit 2,3% din Produsul Intern Brut (PIB) pe aparare, ceea ce o plaseaza pe locul trei in NATO, dupa SUA si Bulgaria, in ceea ce priveste aceste cheltuieli raportate la PIB.