Grupul de hackeri care a accesat sistemul companiei SolarWinds a accesat o parte din codul sursa al Microsoft

Intr-o postare pe blog, Microsoft a anuntat ca investigatia sa a descoperit nereguli "la un numar mic de conturi interne" si ca unele dintre conturi "au fost folosite pentru a vizualiza codul sursa intr-un numar de depozite de cod sursa".Informatia se adauga numarului tot mai mare de dovezi referitoare la compromiterea unor rtele, in urma atacului informatic impotriva SolarWinds. Hackerii s-au folosit de softul de monitorizare al retelelor al SolarWinds pentru a patrunde in retele guvernamentale sensibile si in retelele unor companii.Microsoft dezvaluise deja ca, la fel ca si alte companii, a descoperit versiuni malitioase ale softului SolarWinds in reteaua sa, dar anuntul privind codul sursa este nou.Codul sursa al unei companii este de obicei unul dintre cele mai bine pazite secrete ale acesteia.Un purtator de cuvant al Microsoft a refuzat sa ofere alte informatii.