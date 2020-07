Grupul Massive Attack a lansat EP-ul audio-video "Eutopia"

Proiectul, care a fost inregistrat in trei orase in timpul perioadei de izolare, cuprinde trei piese insotite de videoclipuri.Compuse si produse de 3D (Robert del Naja de la Massive Attack) si Mark Donne, piesele aduc in prim-plan argumentele pentru schimbarea sistemului global. Ei au colaborat cu Christina Figueres (UN Paris Climate Agreement), profesorul Guy Standing (fondator al Universal Basic Income Principle) si cu inventatorul politicii "Wealth Tax" din SUA, profesorul Gabriel Zucman.~Izolarea a expus cele mai bune aspecte si cele mai rele defecte ale umanitatii. Perioada de incertitudine si anxietate ne-a fortat sa meditam asupra evidentei nevoi de schimbare a sistemelor daunatoare dupa care traim. Lucrand cu trei experti, am creat un dialog audio si vizual in jurul acestor probleme globale, structurale".Acesta este primul material muzical nou al Massive Attack in decurs de patru ani.