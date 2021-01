Bloomberg: Guterres vrea un nou mandat la sefia ONU, dupa victoria lui Biden in alegerile din SUA

Conform relatarii, Guterres foarte probabil il va informa oficial in curand pe presedintele Adunarii Generale a ONU.In varsta de 71 de ani, Guterres a devenit in ianuarie 2017 al noualea secretar general al ONU, pentru un mandat de cinci ani care se va incheia la sfarsitul acestui an.Guterres a asteptat rezultatele alegerilor prezidentiale americane din noiembrie inainte de a lua o decizie si isi doreste un al doilea mandat dupa victoria democratului Joe Biden , conform Bloomberg.SUA si ONU au avut pozitii diferite in numeroase randuri in timpul administratiei republicanului Donald Trump In mandatul lui Trump, SUA au parasit Organizatia Mondiala a Sanatatii si i-au iritat pe membrii Consiliului de Securitate prin retragerea din acordul nuclear cu Iranul. Washingtonul a parasit de asemenea si Acordul de la Paris privind clima.Biroul lui Guterres nu a facut niciun comentariu la relatarea din Bloomberg, precizeaza Reuters.