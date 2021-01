Guvernatorul Floridei mobilizeaza Garda Nationala pentru a face fata amenintarilor de violenta." Extremistii vor fi opriti"

Ordinul executiv al guvernatorului republican Ron DeSantis va ramane in vigoare pana pe 24 ianuarie si prevede ca membrii Garzii Nationale sa vina in ajutorul fortelor de ordine locale si federale in cazul unor situatii dificile, informeaza AFP.Autoritatile sunt sub o presiune crescuta cu doar cateva zile inainte ca presedintele ales Joe Biden sa depuna juramantul pe 20 ianuarie. Ceremonia de inaugurare va avea loc cu asigurarea desfasurarii unui dispozitiv de securitate sporit dupa patrunderea violenta a sustinatorilor presedintelui Donald Trump in Congres pe 6 ianuarie, actiune soldata cu moartea a cinci persoane.In Florida, justitia federala a procedat vineri la arestarea unui barbat care a facut apel ca oamenii sa puna mana pe arme impotriva protestatarilor pro-Trump.Daniel Baker, un locuitor din Tallahassee, capitala Floridei, a fost arestat pentru ca a facut apel la confruntarea protestatarilor care este posibil sa se adune duminica in fata sediului executivului din Florida, conform unui comunicat al Departamentului de Justitie."Extremistii orientati spre violente, care provin din orice parte a spectrului politic si social, trebuie opriti si vor fi opriti", a declarat Lawrence Keefe, procuror federal pentru districtul de nord al Floridei."Nu vom precupeti niciun efort pentru a detecta, descuraja si impiedica pe oricine intentioneaza sa incite sau sa comita violente", a adaugat el.Barbatul arestat este un fost soldat al armatei americane care si-a exprimat pe retelele de socializare intentia de a perturba violent protestele care vor avea loc inainte de investirea de miercuri a presedintelui ales Joe Biden.Procurorii responsabili de caz au afirmat ca Daniel Baker recruta activ si a difuzat inregistrari video in care aparea cu mai multe arme.Citeste si: