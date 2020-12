Guvernatorul statului Tennesse cere impunerea starii de urgenta in urma exploziei de la Nashville

Deflagratia, care a avut loc vineri la 06:30 (11:30 GMT), a devastat o parte dintr-o artera comerciala in centrul istoric al orasului, capitala muzicii country.In urma exploziei au rezultat doar trei raniti usor si niciun deces nu a fost confirmat, insa tesuturi umane au fost gasite la locul exploziei si ar putea fi vorba de ramasite umane, potrivit sefului politiei din Nashville, John Drake."Dimineata aceasta am facut un tur al zonei unde a avut loc explozie, pagubele sunt socante si este un miracol ca niciun locuitor nu a fost ucis", a scris sambata guvernatorul Bill Lee pe retelele sociale.El i-a cerut presedintelui Donald Trump sa impuna in statul Tennessee starea de urgenta, date fiind importantele pagube inregistrate. Potrivit lui Bill Lee, cel putin 41 de magazine au fost avariate. "Multe dintre aceste cladiri sunt istorice, iar altele trebuie sa fie examinate de ingineri pentru a verifica integritatea lor structurala si siguranta lor", a explicat el intr-o scrisoare adresata Casei Albe.Rulota era parcata in fata unei cladiri a companiei de telefonie AT&T, ceea ce a provocat avarieri ale instalatiilor care au perturbat telecomunicatiile in Tennessee, precum si in unele regiuni ale statelor Alabama si Kentucky.Ancheta a fost incredintata politiei federale si Agentiei federale specializate in arme si explozivi (ATF). "Ancheta continua, in acest stadiu ignoram mobilul si urmarim toate pistele disponibile", a declarat vineri seara John Drake.Politia nu stie deocamdata daca cineva se afla in interiorul rulotei in momentul exploziei.CITESTE SI: