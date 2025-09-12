Guvernul austriac a recunoscut independenta Kosovo

Guvernul austriac a recunoscut, miercuri, independenta Kosovo, a anuntat ministrul de Externe de la Viena, Ursula Plassnik, transmite AFP.

"Guvernul a propus presedintelui republicii sa ma autorizeze, in calitate de ministru de Externe, sa adresez Guvernului kosovar o scrisoare de recunoastere a suveranitatii noului stat", sustine Plassnik intr-un comunicat.

Recunoasterea oficiala a noului stat de catre Austria va interveni "saptamana viitoare, cand presedintele republicii, Heinz Fischer, se va intoarce din Africa, unde se afla in prezent", a declarat purtatorul de cuvant al sefului statului.

Plassnik si cancelarul german Alfred Gusenbauer anuntasera, la inceputul saptamanii, ca Guvernul austriac va recunoaste independenta Kosovo.

