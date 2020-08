Guvernul britanic si-a revizuit reglementarile privind mastile de protectie. Elevii sunt obligati sa le poarte cand merg prin scoala, dar pot sa nu le foloseasca in clase

In regiunile unde transmiterea virusului este ridicata, adultii si elevii trebuie de acum inainte sa-si acopere fata atunci cand se deplaseaza in interiorul unitatilor de invatamant. Portul mastii nu va fi cu toate acestea obligatoriu in salile de clasa, unde se estimeaza ca riscurile sunt mai mici.In restul tarii, guvernul nu recomanda portul mastii, dar lasa unitatile sa decida "daca acestea considera ca este adecvat pentru situatia lor particulara", a precizat Ministerul Educatiei intr-un comunicat publicat marti seara.Aceasta schimbare de pozitie are la baza recomandarile OMS exprimate vineri in favoarea portului mastii de la varsta de 12 ani ca masura impotriva transmiterii virusului si intervine la o zi dupa o decizie similara luata in Scotia, fiecare entitate care apartine Regatului Unit avand competente in materie de educatie.Directorii unitatilor scolare au insistat pentru utilizarea mastii, sustinuti de Partidul Laburist, principalul partid de opozitie si de sindicatele din educatie.Cu toate acestea, masura nu-i multumeste nici pe laburisti, care estimeaza ca portul mastii ar trebui sa fie generalizat in spatiile comune ale scolilor, nici pe o parte dintre deputatii conservatori."Este imposibil sa intelegem de ce acest lucru nu a fost facut mai devreme", a spus un deputat conservator citat sub acoperirea anonimatului de The Times. "Este fiasco dupa fiasco, schimbare dupa schimbare", a spus acesta cu regret.Un alt deputat conservator, Marcus Fysh, a estimat ca guvernul "se insala complet". "Mastile ar trebui sa fie interzise in scoli", a scris acesta pe Twitter Aceasta schimbare vine dupa cea referitoare la notarea examenelor, anulate anul acesta din cauza coronavirusului, o controversa care a dus la demisia directorului Ofqual, institutia care reglementeaza examenele.Aceste controverse au subminat credibilitatea ministrului educatiei, Gavin Williamson. Dupa ce a oferit asigurari in urma cu doar cateva zile ca mastile nu sunt necesare, acesta si-a justificat decizia afirmand ca guvernul "respecta recomandarile stiintifice si medicale cele mai recente".Citeste si: