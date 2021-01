VIDEO Ministrul german de Externe Heiko Maas indeamna Moscova sa-l elibereze pe Alexei Navalnii. "A luat decizia constienta de a se intoarce in Rusia"

Alexei Navalnii, care s-a restabilit in Germania in urma unei presupuse otraviri cu noviciok, in august, "a luat decizia constienta de a se intoarce in Rusia , pentru ca el o considera casa sa personala si politica", apreciaza Maas.Faptul ca principalul opozant al Kremlinului a fost arestat imediat ce a sosit in tara "este complet de neintels", denunta seful diplomatiei germane.