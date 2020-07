Hidroxiclorochina administrata "mult timp" nu previne forme grave de covid-19, arata un studiu francez

Acest studiu - efectuat asupra unui numar de 55.000 de pacienti - "nu sugereaza un rol preventiv al utilizarii unor antimalarice de sinteza pe termen lung in privinta riscului unei spitalizari, unei intubari sau unui deces din cauza covid-19", conchid autorii studiului."In pofida faptului ca natura observationala a studiului nu permite sa se conchida in mod oficial cu privire la lipsa unui beneficiu a antimalaricelor de sinteza in preventia unei forme grave de covid-19, aceste rezultate nu pledeaza in favoarea unei folosiri preventive a hidroxiclorochinei in randul populatiei, inclusiv a populatiei cu cel mai mare risc, in afara studiilor terapeutice dedicate", insista cercetatorii.Ei au studiat "toate persoanele care au primit cel putin sase livrari rambursate de antimalarice de sinteza (hodroxiclorochina sau clorochina) din ianuarie 2019 si pana la 15 februarie 2020, ultima in cursul ultimului trimestru din 2019 sau la inceputul lui 2020".Hidroxiclorochina - derivata din clorochina, folosita impotriva malariei - este prescrisa mai ales in tratamentul bolilor autoimune ca lupusul sau poliartrita reumatoida.Rezultatele evidentiaza "un supra-risc de spitalizare, intubare sideces legate de covid-19 la pacientii care iau antimalarice de sinteza de mult timp in comparatie cu populatia generala franceza".Insa, "analizele realizate sugereaza ca acest supra-risc este explicat prin caracteristicile legate de patologia cronica subiacenta" a acestor pacienti, "si anume medicatia impreuna cu corticoide orale, mai degraba decat expunerea la antimalarice de sinteza".Acest studiu a fost realizat de Epi-phare, o structura din care fac parte Agentia Medicamentului (ANSIM) si Asigurarile pe caz de boala, pe baza unor date de la acestea din urma (mai ales rambursari de medicamente) si unor dosare medicale de la spitale (date de spitalizare, diagnostice, acte medicale si medimaente administrate).Majoritatea testelor clinice de testare a hidroxiclorochinei a fost oprita la sfarsitul lui mai, dupa publicarea unui studiu negativ in revista medicala The Lancet - retractat apoi din cauza unor suspiciuni de frauda -, iar apoi in urma unor rezultate, la inceputul lui iunie, ale unui vast studiu britanic - Recovery -, potrivit caruia hidroxiclorochina "nu prezinta un efect benefic" in cazul bolnavilor de covid-19.In Franta, autorizatia de derogare in prescrierea hidroxiclorochinei la spital, in tratarea covid-19, in afara testelor clinice, a fost retrasa la 4 mai.