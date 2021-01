Hong Kong inchide in case peste 10.000 de oameni pentru a-i testa obligatoriu

Autoritatile au precizat ca sunt 70 de cladiri in "zona restrictionata" din Jordan si ca intentioneaza sa finalizeze procesul intr-un interval de circa 48 de ore, astfel incat rezidentii sa poata merge luni la munca.Autoritatile din Hong Kong au instituit masuri agresive pentru combaterea pandemiei de COVID-19 in acest pol financiar si aerian al Asiei, dar masura luata sambata este primul lockdown din acest oras.Multe cladiri sunt vechi si prost intretinute in aceasta zona de mici dimensiuni, dens populata, unde sunt des intalnite subunitati administrative, a precizat secretarul pentru Sanatate, Sophia Chan."Riscul de infectare in comunitate este destul de ridicat", a declarat aceasta cu prilejul unei conferinte de presa. "Dupa evaluare, credem ca este necesar sa instituim o declaratie de restrictionare in scopul testarii in zona restrictionata pentru a atinge obiectivul de zero cazuri".Zona restrictionata a raportat 162 de cazuri confirmate de COVID-19 luna aceasta, iar prezenta virusului detectat in mostre din sistemul de canalizare al cladirilor din zona a fost mai ridicata in comparatie cu alte regiuni.CITESTE SI: