Hotii au dat spargere la birourile unor europarlamentari la sediul PE de la Bruxelles

Furturile par sa fie avut loc in principal in timp ce sediul din Bruxelles al legislativului european era practic gol, autorii furturilor rascolind prin hartii si spargand dulapuri din birourile eurodeputatilor pentru a sustrage bunuri de valoare.Europarlamentarul german Nico Semsrott, caruia i-au fost furate doua laptopuri, s-a declarat dezamagit de lipsa de reactie din partea Directoratului general pentru securitate al Parlamentului European (DG SAFE). "Este un imens scandal si nu stiu de ce toata lumea tace'', a declarat el.''Suntem aproape siguri ca hotii au cautat prin toate lucrurile noastre, pentru ca totul pare rascolit'', a spus Semsrott, adaugand ca din ce a aflat au fost sparte birourile unui numar "intre 40 si 100 de eurodeputati''.El si-a avertizat colegii intr-un e-mail trimis luni si a postat un video pe YouTube in care arata cum hotii i-au fortat un sertar de la birou, de unde au luat o cheie aflata in sertar pentru a putea deschide un dulap continand computere. Eurodeputatul a afirmat ca DG SAFE nu ii avertizase pe eurodeputati despre furturi.In luna martie, presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a introdus masuri stricte pentru a interzice accesul vizitatorilor in cladirile PE si a incurajat eurodeputatii sa lucreze din tarile lor, ca masura de precautie impotriva raspandirii noului coronavirus. Sediul din Bruxelles al PE a ramas gol cea mai mare parte a lunii mai.O purtatoare de cuvant a institutiei a precizat ca in aprilie PE a fost informat despre spargeri si a ''sporit numarul agentilor de securitate care patruleaza'' in zona birourilor, in timp ce ''alti agenti au controlat accesul in cladire''. Ea a adaugat ca DG SAFE ancheteaza furturile si se afla in contact cu autoritatile belgiene.Eurodeputata ceha Dita Charanzova, vicepresedinta a Parlamentului European pentru securitate, a spus ca i-a cerut DG SAFE un raport privind spargerile si a anuntat ca va ridica aceasta chestiune la viitoare reuniune a Biroului Parlamentului European, care se ocupa de problemele administrative.