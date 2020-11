Igor Dodon, declaratie surprinzatoare: Sunt gata sa va ajutam. Nu punem niciun obstacol

Dodon a spus ca o indeamna pe Maia Sandu , presedintele ales, sa initieze cat mai repede discutiile cu fractiunile parlamentare, asa cum este dispus alaturi de PSRM sa poarte un dialog."Eu nu voi crea niciun fel de blocaje in activitatea noului presedinte ales. Sunt gata daca va fi necesar sa acord suportul. Asa ca doamna Maia Sandu daca aveti nevoie de ceva, poftim, sunt disponibil. Nici un fel de blocaje nu vor fi. Intrati in functie, asigurati-va mandatul, nu uitati de angajamentele fata de oameni. Dar eu voi fi foarte critic atunci cand se va merge impotriva unor valori si cand se va incalca Constitutia", a spus Igor Dodon, citat de Agora.md.Presedintele in exercitiu sustine ca Guvernul Chicu se descurca bine cu gestionarea crizei economice si pandemice si o indeamna pe Maia Sandu sa nu-l preseze pentru demisie. Insa, in cazul in care se va dori alegerea unui nou Guvern, Dodon da asigurari ca PSRM isi va da votul pentru.CITESTE SI: Maia Sandu insista asupra retragerii trupelor rusesti din Transnistria si anunta ca nu doreste sa aiba o intalnire cu liderul separatist Vadim Krasnoselski "PSRM, eu, Guvernul nu ne tinem de guvernare. Vreti - preluati, asumati-va responsabilitatea si dati dovada cum puteti schimba lucrurile. Acest Guvern Chicu s-a mentinut cu tot ce a fost. Salariile si pensiile se platesc la timp. Dar nu presati ca Guvernul sa plece singur. Cum sa lase tara in haos?Ati invins, aveti sustinerea oamenilor in opinia voastra? Asumati-va responsabilitatea. Noi nu punem niciun obstacol, suntem gata sa va ajutam, suntem gata sa votam un Guvern, daca il dati jos pe acesta. Dar sa asiguram o trecere sigura a puterii", a adaugat Dodon.Mai mult, Dodon afirma ca un nou Guvern poate fi ales chiar acum: "Ca urmare, nu trebuie pierdut timpul pana la instalarea de jure in functia de presedinte, fiindca doamna Maia Sandu si PAS isi pot asuma chiar acum responsabilitatea pentru conducerea tarii, asa cum au anuntat ca doresc", a notat pe pagina sa de Facebook , Igor Dodon.In plus, pentru perioada de inceput de mandat al Maiei Sandu in calitate de presedinte, Igor Dodon o indeamna sa initieze discutii cu fractiunile parlamentare, asa cum este dispus sa participe.Recent, premierul Ion Chicu a spus ca considera o buna practica intalnirile saptamanale in formatul devenit traditional: presedintele tarii, premierul si sefa Parlamentului. Mai mult, acesta considera ca sedintele trebuie continuate si dupa investirea Maiei Sandu in functie de sef al statului. Iar in cazul refuzului, el va continua discutiile doar cu speakerul Zinaida Greceanii. "Tangoul se danseaza in doi, respectiv daca nu se va dori cooperare din partea unei institutii, ea nu poate fi", spune Chicu la emisiunea televizata.Totodata, reamintim ca alegerile prezidentiale in R. Moldova s-au desfasurat pe 1 noiembrie - primul tur de scrutin. Cele mai multe voturi au fost acumulate de candidatii Maia Sandu si Igor Dodon. Cei doi au luptat pentru functia de sef al statului in turul doi din 15 noiembrie. Dupa procesarea tuturor rezultatelor, Maia Sandu a acumulat 57,72% din voturi, in timp ce Igor Dodon - 42.28%.CITESTE SI: Dodon isi indeamna sustinatorii sa treaca peste infrangere: "Linistiti-va, beti cate 50 de grame si mergeti mai departe"