Dodon, ironizat pe internet dupa ce a scos cozonacul din cuptor cu mainile goale. Cum a reactionat ex-presedintele Republicii Moldova VIDEO

Emisiunea a fost publicata in ajunul sarbatorilor pascale, motiv pentru care familia Dodon s-a filmat cum coace cozonaci. Imaginile, prezentate de Ziare.com , au starnit un val de ironii pe Facebook , inclusiv in randul deputatilor, care s-au amuzat ca Dodon a scos cu mainile goale un cozonac din cuptor, ce ar fi trebuit sa fie fierbinte."Omul asta e incorigibil. Minciuna. Asa boala nu trece, doar se agraveaza. Ajungi sa minti chiar si atunci cand nu esti nevoit. Minti ca hobby", a scris deputatul PAS Dumitru Alaiba.Un alt deputat PAS, Sergiu Litvinenco, a scris ca "Dodon ia in mana painea scoasa direct din cuptor. Penibilitate de dragul piarului ieftin."Dupa aceste ironii, Igor Dodon a publicat un nou video pe Facebook, care pare sa fie integral, unde mai intai scoate primul cozonac din cuptor cu mainile goale, iar al doilea il scoate folosind un prosop, si a venit cu un mesaj pentru "cei invidiosi"."Soc si groaza! Stirea zilei azi in toata tara este despre tavile in care familia Dodon coace cozonacii de Paste.Acest eveniment a devenit atat de important, incat a eclipsat si dizolvarea Parlamentului.Dragi prieteni, Republica Moldova este astazi intr-o situatie in premiera in istoria noastra moderna, cand nu avem Guvern functional, un Guvern fara competente si nu avem Parlament - in plina criza, fara organe de stat care ar putea lua decizii, iar oponentilor mei politici iata de ce le pasa - cozonacii lui Dodon! Aceasta este adevarata fata a unor politicieni si interesul lor pentru popor! P.S. Pe cei invidiosi, data viitoare ii invit la Sadova sa coacem cozonaci", a scris Dodon pe facebook.