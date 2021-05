Pe langa faptul ca aparitia rechinului atat de aproape de mal a fost total neasteptata, senzational e si faptul ca Sheri a filmat intreaga scena, dorind sa surprinda modul in care Anela se joaca in apa.Din imagini se poate vedea figura speriata a fetitei, care a strigat in directia mamei sale, avertizand-o ca e un rechin in apa.Din fericire, n-au fost urmari fizice, cele doua alegandu-se doar cu o imensa spaima.